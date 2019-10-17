Разумков: закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности

Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Я уверен, что рамковые позиции (законопроекта – ИФ) будут предоставлены президентом государства, но они будут предложены Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта и что, может быть наиболее важно, к нему будут привлечено гражданское общество", - сказал Разумков в программе "Право на власть" вечером в четверг в эфире телеканала "1+1".

Он подчеркнул, что такие ключевые законопроекты принимать без учета мнения общественности, граждан Украины неправильно, некорректно и не логично.

Разумков отметил, что продлевать существующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается в конце года (31 декабря 2019 включительно – ИФ) "не достаточно эффективно и неправильно"

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.