События

23:24 17.10.2019

Разумков: закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности

2 мин читать
Разумков: закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности

Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Я уверен, что рамковые позиции (законопроекта – ИФ) будут предоставлены президентом государства, но они будут предложены Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта и что, может быть наиболее важно, к нему будут привлечено гражданское общество", - сказал Разумков в программе "Право на власть" вечером в четверг  в эфире телеканала "1+1".

Он подчеркнул, что такие ключевые законопроекты принимать без учета  мнения общественности, граждан Украины неправильно, некорректно и не логично.

Разумков отметил, что продлевать существующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается в конце  года (31 декабря 2019 включительно – ИФ) "не достаточно эффективно и  неправильно"

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.

 

Теги: #разумков #украина #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:12 18.10.2019
Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

00:05 18.10.2019
Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений – генпрокурор

Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений – генпрокурор

23:48 17.10.2019
Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

23:07 17.10.2019
Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

17:11 17.10.2019
Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к закачке в украинские ПХГ – глава ОГТСУ

Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к закачке в украинские ПХГ – глава ОГТСУ

15:53 17.10.2019
Украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом"

Украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом"

15:50 17.10.2019
Решение о легализации медицинского канабиса будет принято, но не так быстро - Радуцкий

Решение о легализации медицинского канабиса будет принято, но не так быстро - Радуцкий

02:58 17.10.2019
Германия выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медоборудования

Германия выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медоборудования

00:39 17.10.2019
Укртрансгаз завершил строительно-монтажные работы на КС Комарно для увеличения реверса из Польши

Укртрансгаз завершил строительно-монтажные работы на КС Комарно для увеличения реверса из Польши

16:16 16.10.2019
В Киеве 15 октября побит очередной температурный рекорд

В Киеве 15 октября побит очередной температурный рекорд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Экс-заместитель СНБО Гладковский задержан НАБУ

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп приветствует временное прекращение огня на севере Сирии: чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви"

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Рассмотрение апелляции Пашинского на арест продолжится 18 октября

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лукаш об изменении подозрения

КС перешел к закрытой части заседания по делу об отмене адвокатской монополии

Украинцы потребляют вдвое меньше рекомендованного объема овощей и на 30% меньше фруктов и ягод

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, возглавлявшего подразделение "МГБ ДНР"

КБ “Южное” организовало выставку в Верховной Раде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА