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23:07 17.10.2019

Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

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Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

Бывшего народного депутата Украины Игоря Кононенко задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке пересечь границу, сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины", - написал Лещенко.

По мнению Лещенко, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был задержан в "Борисполе" для выяснения его нынешнего статуса.

"По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы", - отметил Лещенко.

Теги: #кононенко #украина #задержание
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