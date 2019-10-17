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22:04 17.10.2019

Трамп приветствует временное прекращение огня на севере Сирии: чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви"

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Трамп приветствует временное прекращение огня на севере Сирии: чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви"

 Президент США Дональд Трамп в четверг приветствовал заключение соглашения о временном прекращении огня на севере Сирии.

"Этого соглашения невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви". Это отлично для всех. Горжусь всеми!" - написал он в Twitter.

"Это великий день для человечества. Я горжусь Соединенными Штатами за то, что мне доверили следовать по этому неординарному, но правильному пути (решения проблемы - ИФ). Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!" - добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Теги: #соглашение #сша #позиция #трамп
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