Трамп приветствует временное прекращение огня на севере Сирии: чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви"

Президент США Дональд Трамп в четверг приветствовал заключение соглашения о временном прекращении огня на севере Сирии.

"Этого соглашения невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви". Это отлично для всех. Горжусь всеми!" - написал он в Twitter.

"Это великий день для человечества. Я горжусь Соединенными Штатами за то, что мне доверили следовать по этому неординарному, но правильному пути (решения проблемы - ИФ). Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!" - добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.