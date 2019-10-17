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21:14 17.10.2019

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

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США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре.

"Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил - ИФ)", - продолжил вице-президент.

По его словам, администрация США всегда поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами" и помогает отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Он отметил, что договоренности США и Турции подразумевают обязательства Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.

Также, по словам вице-президента, обе страны подтвердили обязательства бороться с террористической группировкой ИГ на северо-востоке Сирии, что в частности, включает в себя сотрудничество по проблеме центров задержания боевиков ИГ.

Теги: #сша #операция #турция #приостановка
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