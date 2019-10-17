События

19:41 17.10.2019

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

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Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток четверга, погибших и пострадавших в рядах украинских военнослужащих нет.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два обстрела пришлись на окрестности г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств. Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Теги: #оос #обстрелы
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Интерфакс-Украина
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