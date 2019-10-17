КС перешел к закрытой части заседания по делу об отмене адвокатской монополии

Большая палата Конституционного суда (КС) Украины в четверг на открытой части пленарного заседании в форме устного слушания начала рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия нормам Основного закона законопроекта об отмене адвокатской монополии.

Как сообщает отдел коммуникации КС и правового мониторинга, в ходе открытой части пленарного заседания выступил судья-докладчик по делу Виктор Городовенко с информацией о содержании конституционного обращения, основаниях для открытия производства, он также озвучил позиции ряда учебных заведений относительно вопросов, указанных в обращении.

Суд заслушал пояснения участников конституционного производства, исследовал материалы дела на открытой части заседания и перешел к закрытой части пленарного заседания для предоставления заключения по делу.

Верховная Рада обратилась в КС с ходатайством предоставить заключение относительно соответствия законопроекта нормам статей 157 и 158 Конституции Украины.