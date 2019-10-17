КБ “Южное” организовало выставку в Верховной Раде

После международной выставки «Зброя та безпека-2019» в Киеве, на которой КБ «Южное» презентовало свои разработки, как вся экспозиция предприятия переместилась на третий этаж здания Верховной Рады.

Выставка «Сучасний український космос» посвящена Международной неделе космоса и продлится всю пленарную неделю. В планах КБ «Южное» познакомить парламентариев с результатами своей деятельности в оборонной и космической сферах, рассказать о предстоящих планах, обсудить дальнейшие перспективы ракетно-космической отрасли.

Депутаты и журналисты получили возможность воочию увидеть миниатюрные копии РН «Антарес», «Циклон-1М» и «4М», а также макет сверхзвуковой боевой авиационной ракеты «Блискавка» — совместной разработки КБ «Южное» и КБ «Прогресс», на которую по предварительным данным уже есть госзаказ.

Помимо выставки, КБ «Южное» планирует показать народным депутатам видеофильм, рассказывающий о достижениях предприятия, а также провести ознакомительный семинар для руководства ВРУ и глав комитетов «Украинский космос: на пересечении прошлого с будущим».

Рада 9 созыва, продолжающая принимать законы в турборежиме, не обошла вниманием и ракетно-космическую сферу. 2 октября во втором чтении был проголосован законопроект №1071, разрешающий строить в Украине космические аппараты частным компаниям. До сих пор такую возможность имели только 24 госпредприятия, крупнейшие из которых — днепровские КБ «Южное» и Южный машиностроительный завод «Южмаш» последние годы демонстрируют негативную динамику.

По мнению разработчиков законопроекта, депутатов от партии «Слуга народа», приход частных игроков должен значительно оживить ситуацию в отрасли — помочь побороть существующую в ней коррупцию, увеличить приток инвестиций, повысить конкурентоспособность украинской оборонно-космической продукции на мировых рынках.