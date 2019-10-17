Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, возглавлявшего подразделение "МГБ ДНР"

Константиновский горрайонный суд Донецкой области заочно приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации "МГБ ДНР", сообщает пресс-центр СБУ.

"К 12 годам лишения свободы заочно приговорен бывший сотрудник СБУ за участие в деятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший начальник одного из отделений СБУ в Макеевке (Донецкая обл.) в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

На посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР" мужчина активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, участвовавшим в антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

"Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами якобы уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы", - проинформировали в СБУ.

По решению Константиновского горрайонного суда фигурант дела осужден к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания осужденного и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске.