В Генпрокуратуре Украины создан департамент руководства в делах о пытках граждан со стороны правоохранителей

В Генеральной прокуратуре Украины создан департамент процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Руководителем департамента, в состав которого войдут четыре отдела, назначен Юрий Белоусов.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное", - добавили в прокуратуре.