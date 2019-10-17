События

16:04 17.10.2019

Туристы будут платить до 10 евро за въезд в Венецию с 1 июля 2020 года

1 мин читать
Туристы будут платить до 10 евро за въезд в Венецию с 1 июля 2020 года

Власти Венеции в рамках борьбы с овертуризмом утвердили новый налог за въезд в город, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщает газета Express в четверг.

"Налог на въезд заработает в Венеции 1 июля 2020 года. Он коснется туристов, прибывающих в город на самолетах, круизах, автобусах и другим транспортом. Налог направлен на гостей, посещающих Венецию в рамках однодневной экскурсии. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор", - пишет издание.

Размер нового налога будет варьироваться от сезона. Так, с ноября по апрель сбор составит 3 евро, с мая по октябрь - 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала - 10 евро.

Оплатить налог путешественники смогут через мобильное приложение с помощью банковской карты и другими способами, которые сейчас прорабатываются. Штраф за неуплату может составить до 450 евро. Освобождены от сбора будут гости Венеции, приезжающие по работе, учебе или с целью посетить семью.

Теги: #италия #туризм #венеция #налог #пошлина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 15.10.2019
Налоговая реформа должна быть сбалансированной, -эксперт на форуме Международное налогообложение: трансформация бизнеса

Налоговая реформа должна быть сбалансированной, -эксперт на форуме Международное налогообложение: трансформация бизнеса

23:11 08.10.2019
В Италии решили сократить примерно на треть число парламентариев

В Италии решили сократить примерно на треть число парламентариев

14:47 07.10.2019
Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

17:07 04.10.2019
Межфракционное депутатское объединение "За ФЛП" обсуждает повышение годового лимита для 3-й группы "единщиков"

Межфракционное депутатское объединение "За ФЛП" обсуждает повышение годового лимита для 3-й группы "единщиков"

17:44 02.10.2019
Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт э/э из РФ

Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт э/э из РФ

08:38 02.10.2019
Итальянские фермеры попросили  Майка Помпео не вводить пошлины на сельхозпродукцию

Итальянские фермеры попросили  Майка Помпео не вводить пошлины на сельхозпродукцию

14:05 01.10.2019
В Украине недостаточно подходящих для крупного ИТ-бизнеса офисов

В Украине недостаточно подходящих для крупного ИТ-бизнеса офисов

22:13 24.09.2019
Жителям города в итальянских Альпах рекомендовали покинуть дома из-за угрозы обрушения ледника

Жителям города в итальянских Альпах рекомендовали покинуть дома из-за угрозы обрушения ледника

20:11 24.09.2019
Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

20:05 24.09.2019
Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Экс-замсекретаря СНБО Гладковский пытался выехать из страны, но его задержали сотрудники НАБУ

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Генпрокуратуре Украины создан департамент руководства в делах о пытках граждан со стороны правоохранителей

Украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом"

Компетентные органы будут проверять сообщения обличителей коррупции, и только после этого могут открываться уголовные производства

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

"Метинвест" поддержал международный конкурс рабочих профессий WorldskillsUkraine

Решение ЕСПЧ, обязавшее Украину выплатить 5 люстрированным экс-чиновникам компенсации, в силу не вступило, и государство может его обжаловать - Лищина

Экс-замсекретаря СНБО Гладковский пытался выехать из страны, но его задержали сотрудники НАБУ

СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

96% прокуроров готовы пройти аттестацию и работать в обновленных органах прокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА