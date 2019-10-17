Туристы будут платить до 10 евро за въезд в Венецию с 1 июля 2020 года

Власти Венеции в рамках борьбы с овертуризмом утвердили новый налог за въезд в город, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщает газета Express в четверг.

"Налог на въезд заработает в Венеции 1 июля 2020 года. Он коснется туристов, прибывающих в город на самолетах, круизах, автобусах и другим транспортом. Налог направлен на гостей, посещающих Венецию в рамках однодневной экскурсии. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор", - пишет издание.

Размер нового налога будет варьироваться от сезона. Так, с ноября по апрель сбор составит 3 евро, с мая по октябрь - 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала - 10 евро.

Оплатить налог путешественники смогут через мобильное приложение с помощью банковской карты и другими способами, которые сейчас прорабатываются. Штраф за неуплату может составить до 450 евро. Освобождены от сбора будут гости Венеции, приезжающие по работе, учебе или с целью посетить семью.