В пятницу погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый и сухой воздух, перемещающийся с Центральной Европы, поэтому до конца недели украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом", сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков. На большей части территории страны ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 4-9 °, на крайнем юге до 12°, днем 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью, утром местами туман. Температура ночью 7-9°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 октября самая высокая температура днем была 23,1 в 2018г, самая низкая ночью -5,3 в 1976г.

На 19 октября синоптики прогнозируют в Украине также погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, днём 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-5 м/с.

Ночью, утром местами туман. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.