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15:53 17.10.2019

Компетентные органы будут проверять сообщения обличителей коррупции, и только после этого могут открываться уголовные производства

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Заявления обличителей коррупции будут обязательно подлежать проверке уполномоченными лицами компетентных органов, подчеркивает заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Чтобы их не "заваливали" анонимными безосновательными сообщениями. И дать ответ обличителю, является ли он таковым, или он просто хочет донести "пустую" информацию", - сказал он журналистам в четверг, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта президента №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Смирнов отметил, что после изучения информации компетентный орган будет принимать решение об открытии уголовного производства и определении процессуального статуса заявителя как обличителя.

"Уже по итогам рассмотрения производства и после того, как обвинительный акт передается в суд, во время судебного рассмотрения судом также определяется процессуальный статус лица как обличителя, который по результатам рассмотрения дела в суде и после вступления приговора в законную силу может претендовать на получение денежного вознаграждения", - пояснил он.

Он отметил, что обличитель может получить "поощрение в размере 10% от суммы, которая была направлена в доход государства в виде компенсации того ущерба, который был нанесен", но, согласно закону, не больше 12 млн грн.

Замглавы ОП указал, что в законе прописаны базовые гарантии безопасности для обличителя как участника уголовного производства, в том числе возможность изменения анкетных данных и места проживания.

Смирнов подчеркнул, что закон установил четкие механизмы и критерии защиты прав обличителей и имплементации их сообщений в процессуальное законодательство.

"Мы уверены, что этот закон будет работать", - убежден замглавы Офиса президента.

Теги: #смирнов #офис_президента #коррупция #проверки
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