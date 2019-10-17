Компетентные органы будут проверять сообщения обличителей коррупции, и только после этого могут открываться уголовные производства

Заявления обличителей коррупции будут обязательно подлежать проверке уполномоченными лицами компетентных органов, подчеркивает заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Чтобы их не "заваливали" анонимными безосновательными сообщениями. И дать ответ обличителю, является ли он таковым, или он просто хочет донести "пустую" информацию", - сказал он журналистам в четверг, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта президента №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Смирнов отметил, что после изучения информации компетентный орган будет принимать решение об открытии уголовного производства и определении процессуального статуса заявителя как обличителя.

"Уже по итогам рассмотрения производства и после того, как обвинительный акт передается в суд, во время судебного рассмотрения судом также определяется процессуальный статус лица как обличителя, который по результатам рассмотрения дела в суде и после вступления приговора в законную силу может претендовать на получение денежного вознаграждения", - пояснил он.

Он отметил, что обличитель может получить "поощрение в размере 10% от суммы, которая была направлена в доход государства в виде компенсации того ущерба, который был нанесен", но, согласно закону, не больше 12 млн грн.

Замглавы ОП указал, что в законе прописаны базовые гарантии безопасности для обличителя как участника уголовного производства, в том числе возможность изменения анкетных данных и места проживания.

Смирнов подчеркнул, что закон установил четкие механизмы и критерии защиты прав обличителей и имплементации их сообщений в процессуальное законодательство.

"Мы уверены, что этот закон будет работать", - убежден замглавы Офиса президента.