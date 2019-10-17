Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку ООО "Наша Прага" (Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ") из-за высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в передаче "Гордон".

"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага", г.Киев (логотип "Макси-ТВ"), в связи с трансляцией программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства", - сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг.

Мониторинг спутникового вещания телеканала "Макси-ТВ" 5 октября зафиксировал трансляцию передачи "Гордон", гостем которой был Азаров. В программе были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований ч.1 ст.28 закона Украины "Об информации". Информация также имела признаки нарушений третьего, четвертого, пятого и девятого абзацев ч.2 ст.6 закона "О телевидении и радиовещании" и пунктов а) и в) части первой ст.59 указанного закона.

"Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку деятельности компании, после рассмотрения результатов которой будет принято соответствующее решение", - сказано в сообщении.