Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, говорится в сообщении, следствие собрало достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и, находясь на посту председателя Комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця", его потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

"Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", - рассказали в ведомстве.

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми нардепом и его сообщниками юрлицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом парламентарием неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины, письменное сообщение народному депутату Украины о подозрении осуществляется генеральным прокурором.

"Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины. Следовательно, генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

При этом в опубликованной информации не указывается имя упомянутого народного депутата, однако как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе Ярославе Дубневиче (входит в депутатскую группу "За будущее").