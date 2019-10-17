96% прокуроров готовы пройти аттестацию и работать в обновленных органах прокуратуры

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что 96% прокуроров подали заявления на прохождение аттестации и готовы пройти тестирование на знание и умение применять закон.

Согласно информации пресс-службы ведомства, работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры, которые начнут тестирование первыми.

"По собранным заявлениям в регионах, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей изъявили желание пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской. В остальных областях этот показатель превышает 90%", - сообщила пресс-служба в прокуратуре.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

"Конечная цель реформы - создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество", - говорится в обнародованном сообщении.