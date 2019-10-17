События

12:56 17.10.2019

Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции Объединенных сил

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Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции Объединенных сил

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен один военнослужащий ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды.(...) По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве в четверг.

Отмечается, что на Луганском направлении после 10 утра боевики выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра - неподалеку населенного пункта Новозвановка, и 8 мин калибра 120 мм - у Золотого.

На Донецком направлении противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливал позиции украинских военнослужащих вблизи села Павлополь.

Теги: #оос #минобороны
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