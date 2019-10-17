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12:46 17.10.2019

Оценивание деятельности пройдут 75 топ-чиновников в 2019г - Кабмин

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Оценивание деятельности пройдут 75 топ-чиновников в 2019г - Кабмин

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения результатов выполнения задач в 2019 году госслужащими, занимающими должности государственной службы категории "А" и назначаемые правительством.

"Правительство начало очередной этап проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Кабинетом министров Украины", - говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №960 от 16 октября.

Отмечается, что на данном этапе проведения оценки государственные служащие отчитываются о выполнении задач и ключевых показателях, определенных для них соответствующими решениями субъектов назначения.

Таким образом, оценивание результатов деятельности будет осуществлено в отношении 11 государственных секретарей министерств и Кабмина. В частности, оценку пройдут госсекретари Кабмина - Владимир Бондаренко, Министерства информполитики - Артем Биденко, Мининфраструктуры – Андрей Галущак, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Людмила Дараган, Минобороны – Александр Дуюлян, МИД – Андрей Заяц, Минсоцполитики – Виктор Иванкевич, Минкультуры – Ростислав Карандеев, Минспорта – Олег Немчинов, Минобразования – Павел Полянский и МВД – Алексей Тахтай. Также оценивание результатов деятельности пройдут пять замгоссекретарей правительства.

Кроме того, в 2019 году будет оцениваться деятельность 20 руководителей центральных органов исполнительной власти, которых назначает Кабмин, а также 39 их заместителей.

Согласно распоряжению, все вышеуказанные чиновники должны до 30 октября представить отчет в произвольной форме о своей служебной деятельности. Далее - с 30 октября по 15 ноября - будут проходить рассмотрение представленных отчетов и проведение оценочных собеседований. После чего все результаты оценивания и предложения будут направлены в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

В свою очередь, Нацагентство госслужбы должно до 3 декабря обобщить предложения по результатам оценки, подготовить и внести в установленном порядке Кабинету министров проект распоряжения об утверждении заключений по оценке результатов служебной деятельности госслужащих "А".

Теги: #оценивание #госслужащие #кабмин
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