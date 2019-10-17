Специалист ОП по работе в соцсетях получил взыскание и атлас "в подарок" за ошибку с Латвией

Специалист Офиса президента Украины по работе в социальных сетях получил взыскание за ошибку при написании названия страны Латвия, в которую 16 октября осуществлял официальный визит президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера в сообщении на аккаунте Офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта", - написал на своей странице в Facebook в четверг замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В среду пользовали соцсетей и журналисты обратили внимание на то, что в сообщении о визите Зеленского в Латвию сначала она была названа "Республикой Литвой", а затем "Республикой Латвией", хотя официально страна называется "Латвийская Республика".