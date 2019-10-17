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12:11 17.10.2019

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

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Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка, сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"После того, как будет рассмотрен спор в суде административной юрисдикции, исходя из содержания этого определения, которое мы получили сегодня, будет продолжено слушание по этому иску", – сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Представитель Нацбанка напомнил, что Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение, и оно будет слушаться в 6-м Апелляционном административном суде.

В то же время Григорчук отметил, что производство по этому делу в апелляционном суде пока не открыто, поэтому дата принятия решения по нему неизвестна.

Представитель Нацбанка указал, что ответчики по делу о возврате акций и ранее обращали внимание хозсуда на то, что есть спор о законности национализации. "Ранее судья не видела необходимым останавливать производство по этому делу, но почему-то начала видеть это вчера", – сказал Григорчук.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев отметил журналистам, что банк удовлетворен тем, что суд все же принял ранее озвученную банком позицию о необходимости приостановить дело до решения в админсудах.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, 14 октября в споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.

Теги: #хозсуд #приватбанк #суд
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