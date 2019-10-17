Тела двух погибших обнаружили спасатели при тушении горящей легковушки в Одесской области

На въезде в с.Дмитровка в Килийском районе Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся авутомобиль, в котором спасатели обнаружили тела двух человек, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в области.

Как говорится в обнародованной в четверг утром информации, сообщение о том, что на въезде в село горит легковой автомобиль, поступило в Службу спасения "101" в среду вечером.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля "Volkswagen Passat" не справился с управлением и въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся", - рассказали в ГСЧС.

Пожарные ликвидировали пожар в 22:53. "В автомобиле обнаружили погибших людей: мужчину 1989 г.р., и женщину 1992 г.р.", - говорится в сообщении.