События

11:04 17.10.2019

"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

2 мин читать
"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

Укрзализныця" (УЗ, Киев) не сможет запустить WiFi в поездах пока мобильные операторы не смогут использовать частоты 900МГц для предоставления высокоскоростного доступа к интернету, считает экс-президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышов.

"Если поезд едет там, где нет хорошего покрытия мобильным интернетом, то можно поставить в вагоне любое оборудование, которое раздает WiFi, но интернета в вагоне все равно не будет. Ведь для того, чтобы раздать WiFi, надо откуда-то сигнал взять. А взять неоткуда. А почему? Потому что до сих пор государство не смогло договориться с мобильными операторами (и с военными!) о реформе частот 900 МГц", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По словам Чернышова, если отключить CDMA-технологию (которая, по его словам, создает существенные помехи мобильным операторам в Украине и соседним странам ЕС), сложностей с перераспределением частот в диапазоне 900МГц в принципе не было бы.

По оценке Чернышова, CDMA-технологией в Украине пользуется оператор "Интертелеком", абонбазу которого экс-президент "Киевстара" оценивает примерно в 300 тыс. абонентов.

"А частоты 800МГц и 700МГц, на которых во всем мире существует скоростной интернет, как раз для сел, дорог и ж/д - там вообще конь не валялся еще", - заявил он.

Чернышов расценивает заявления руководства "Укрзализныци" о планирующемся запуске WiFi как популистские обещания либо попытку запуска очередной коррупционной схемы, где кто-то "спилит" денег, но ничего не построит. "Было бы хорошо, если бы СЕО "Укрзализници" это все объяснили. Еще, кстати, было бы здорово, если бы ему рассказали, что нет сетей WiFi, окупаемых от рекламы. Либо плата за доступ, что уже почти везде умерло, либо, как везде в мире, доступ в мобильный интернет через свой тарифный план", - отметил экс-президент "Киевстара".

"Кстати, большой привет и создателям "Государства в смартфоне". Государство, может быть, и зайдет в смартфон, но как только этот смартфон поедет на поезде (или на машине между городами), то государство его сразу же покинет", - добавил Чернышов.

Теги: #киевстар #укрзализныця #чернышов #wifi
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 17.10.2019
САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

18:21 16.10.2019
Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

14:35 16.10.2019
"Укрзализныця" в 2020г планирует обеспечить доступ к Wi-Fi в "Интерсити"

"Укрзализныця" в 2020г планирует обеспечить доступ к Wi-Fi в "Интерсити"

10:14 16.10.2019
"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

17:31 11.10.2019
Киевстар вошел в первую двадцатку лучших работодателей Украины

Киевстар вошел в первую двадцатку лучших работодателей Украины

17:15 11.10.2019
"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

14:24 10.10.2019
"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

18:11 09.10.2019
"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

11:24 09.10.2019
"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

15:51 08.10.2019
"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

Радикалы в Барселоне вновь учинили беспорядки, на улицы города вышло более 20 тыс. человек

В Донецкой области суд приговорил боевика к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

Один человек пострадал во время тушения дизтоплива в Луганской области

МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами

Три человека погибло в результате отравления в Полтавской области

Два человека погибли в результате ДТП со взрывом автомобиля на юге Одесской области

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА