"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

Укрзализныця" (УЗ, Киев) не сможет запустить WiFi в поездах пока мобильные операторы не смогут использовать частоты 900МГц для предоставления высокоскоростного доступа к интернету, считает экс-президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышов.

"Если поезд едет там, где нет хорошего покрытия мобильным интернетом, то можно поставить в вагоне любое оборудование, которое раздает WiFi, но интернета в вагоне все равно не будет. Ведь для того, чтобы раздать WiFi, надо откуда-то сигнал взять. А взять неоткуда. А почему? Потому что до сих пор государство не смогло договориться с мобильными операторами (и с военными!) о реформе частот 900 МГц", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По словам Чернышова, если отключить CDMA-технологию (которая, по его словам, создает существенные помехи мобильным операторам в Украине и соседним странам ЕС), сложностей с перераспределением частот в диапазоне 900МГц в принципе не было бы.

По оценке Чернышова, CDMA-технологией в Украине пользуется оператор "Интертелеком", абонбазу которого экс-президент "Киевстара" оценивает примерно в 300 тыс. абонентов.

"А частоты 800МГц и 700МГц, на которых во всем мире существует скоростной интернет, как раз для сел, дорог и ж/д - там вообще конь не валялся еще", - заявил он.

Чернышов расценивает заявления руководства "Укрзализныци" о планирующемся запуске WiFi как популистские обещания либо попытку запуска очередной коррупционной схемы, где кто-то "спилит" денег, но ничего не построит. "Было бы хорошо, если бы СЕО "Укрзализници" это все объяснили. Еще, кстати, было бы здорово, если бы ему рассказали, что нет сетей WiFi, окупаемых от рекламы. Либо плата за доступ, что уже почти везде умерло, либо, как везде в мире, доступ в мобильный интернет через свой тарифный план", - отметил экс-президент "Киевстара".

"Кстати, большой привет и создателям "Государства в смартфоне". Государство, может быть, и зайдет в смартфон, но как только этот смартфон поедет на поезде (или на машине между городами), то государство его сразу же покинет", - добавил Чернышов.