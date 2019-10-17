В Донецкой области суд приговорил боевика к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Артемовский городской суд Донецкой области осудил боевика самопровозглашенной "ДНР", который воевал против Вооруженных сил Украины, на 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя. Макеевки, который из своих идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 258-3 УК Украины", – сказанов сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что в июля 2014 года 23-летний обвиняемый вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого Минобороны "ДНР" и, на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня "Град", будучи вооруженным автоматом Калашникова, участвовал в вооруженном конфликте с украинскими военными.

В феврале 2019 украинские военные ранили и задержали боевика. Во время судебных слушаний обвиняемый не признал своей вины и выдавал себя за гражданское лицо. Он утверждал, что на блокпост ВСУ он наткнулся случайно в темноте.

Суд признал боевика виновным в совершении тяжкого преступления против своего государства и вынес ему обвинительный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.