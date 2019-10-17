События

08:59 17.10.2019

В Донецкой области суд приговорил боевика к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

1 мин читать
В Донецкой области суд приговорил боевика к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Артемовский городской суд Донецкой области осудил боевика самопровозглашенной "ДНР", который воевал против Вооруженных сил Украины, на 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя. Макеевки, который из своих идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 258-3 УК Украины", – сказанов сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что в июля 2014 года 23-летний обвиняемый вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого Минобороны "ДНР" и, на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня "Град", будучи вооруженным автоматом Калашникова, участвовал в вооруженном конфликте с украинскими военными.

В феврале 2019 украинские военные ранили и задержали боевика. Во время судебных слушаний обвиняемый не признал своей вины и выдавал себя за гражданское лицо. Он утверждал, что на блокпост ВСУ он наткнулся случайно в темноте.

Суд признал боевика виновным в совершении тяжкого преступления против своего государства и вынес ему обвинительный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #боевик #срок #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 08.10.2019
СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

01:46 07.10.2019
ЕС до конца следующей недели выяснит, возможно ли заключить соглашение по Brexit – Макрон

ЕС до конца следующей недели выяснит, возможно ли заключить соглашение по Brexit – Макрон

07:05 25.09.2019
Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

04:35 17.09.2019
Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

15:33 16.09.2019
В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

04:31 12.09.2019
В Донецкой области три добровольческих подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции

В Донецкой области три добровольческих подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции

06:55 07.09.2019
Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

05:52 20.08.2019
СБУ задержала боевика "ДНР" в Запорожской области

СБУ задержала боевика "ДНР" в Запорожской области

03:12 03.08.2019
При получении взятки задержан заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета - прокуратура

При получении взятки задержан заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета - прокуратура

17:50 31.07.2019
Приговор воевавшему за т.н."ЛДНР" бразильцу Лусварги вступил в силу – прокуратура

Приговор воевавшему за т.н."ЛДНР" бразильцу Лусварги вступил в силу – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

Радикалы в Барселоне вновь учинили беспорядки, на улицы города вышло более 20 тыс. человек

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

Один человек пострадал во время тушения дизтоплива в Луганской области

МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами

Три человека погибло в результате отравления в Полтавской области

Два человека погибли в результате ДТП со взрывом автомобиля на юге Одесской области

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Сеул хочет стать посредником для нормализации отношений между США и КНДР

В Сумской области мужчина украл у своего приятеля 20 тыс. грн, выпавшие из тайника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА