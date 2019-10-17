События

07:58 17.10.2019

Два человека погибли в результате ДТП со взрывом автомобиля на юге Одесской области

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Два человека погибли в результате ДТП со взрывом автомобиля на юге Одесской области

В селе Дмитровка Килийского района Одесской области в результате ДТП погибли два человека, сообщил портал новостей "BessarabiaINFORM".

"Страшное ДТП, повлекшее смерть двоих людей, произошло сегодня, 16 октября, примерно в 22.30 на въезде в село Дмитровка Килийского района. Автомобиль, столкнувшись со въездной стелой, взорвался с людьми внутри… 30-летний житель Килии, который на днях стал отцом,  и его пассажирка, жительница Белгород-Днестровского, погибли на месте", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на четверг.

В информации отмечается, что автомобиль направлялся со стороны Килии на большой скорости. Не справившись с управлением в условиях сильного тумана, на въезде в село водитель слетел с дороги и врезался в кирпичную стелу.

Очевидцы пытались помочь водителю и пассажирка, но им это не удалось. По их словам, в результате сильного удара автомобиль загорелся, а через некоторое время произошел взрыв.

На месте работают представители полиции.

Теги: #одесская #дтп_жертвы
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