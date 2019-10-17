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07:25 17.10.2019

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

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Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в четверг утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 23 обстрела: семь раз у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120-мм, вооружение БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Песков - из минометов калибра 120 и 82-мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза у Лебединского - из минометов калибра 82 и 120-мм и гранатометов; дважды вблизи Марьинки - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; у Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; два раза неподалеку Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Талаковки - из стрелкового оружия; в районе Новомихайловки - из подствольных гранатометов; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов; у Зайцевого - из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82-мм и зенитной установки ЗУ-23-2; у Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли", – подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
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