События

05:20 17.10.2019

В Сумской области мужчина украл у своего приятеля 20 тыс. грн, выпавшие из тайника

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В Сумской области мужчина украл у своего приятеля 20 тыс. грн, выпавшие из тайника

            Полиция Сумской области разоблачила 41-летнего мужчину, который украл у своего знакомого пакет с 20 тыс. грн, сообщает отдел коммуникации полиции области.

            В дежурную часть Буринского отделения полиции поступило заявление о краже, в котором сообщалось, что у 63-летнего мужчины при непонятных обстоятельствах исчезли 20 тыс. грн.

            После проверки правоохранители выяснили причины кражи и разоблачили грабителя. Часть украденной суммы у него изъяли и вернули пострадавшему.

            "В тот день заявитель пригласил его (своего знакомого - ИФ) к себе домой на бокал вина. Часть времени мужчины просто общались, а потом гость попросил одолжить ему 600 грн. Тот согласился и взял из тайника необходимую сумму. Однако гость заметил, что из укрытия выпал еще один пакет с деньгами. Поэтому, когда хозяин отвернулся, он тихонько подобрал деньги и положил в собственный карман. А через некоторое время и вообще пошел домой", – сообщила подробности полиция Сумской области.

            Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Теги: #сумы #кража
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