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04:05 17.10.2019

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против отвода войск с севера Сирии

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Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против отвода войск с севера Сирии

Палата представителей Конгресса США в среду значительным большинством голосов одобрила резолюцию против решения президента Дональда Трампа отвести американские войска с севера Сирии, сообщает издание The Hill.

"За" резолюцию проголосовали 354 конгрессменов, а "против" - 60.

Документ ранее был предложен на голосование председателем комитета Палаты представителей США по международным делам Элиотом Энгелом и самым высокопоставленным республиканцем в комитете Майклом Макколом.

Резолюция "отвергает решение (Трампа - ИФ) положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии".

Кроме того, в документе содержится призыв к Турции прекратить операцию, а к США - защитить курдов, а также представить четкий план по окончательному разгрому террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на конгрессмена Лиз Чейни, что Палата представителей США обнародует законопроект по санкциям в отношении Турции за ее военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии.

В четверг также ожидается, что сенаторы Линдси Грэм и Крис ван Холлен представят в Сенате свой проект антитурецких санкций.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Теги: #сша #сирия #войска #резолюция
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