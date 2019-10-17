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00:39 17.10.2019

Укртрансгаз завершил строительно-монтажные работы на КС Комарно для увеличения реверса из Польши

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Укртрансгаз завершил строительно-монтажные работы на КС Комарно для увеличения реверса из Польши

Во Львовской области на компрессорной станции "Комарно" завершились строительно-монтажные работы по подключению нового газопровода для увеличения поставок в Украину газа из Польши, сообщили в пресс-центре "Укртрансгаза".

"На компрессорной станции "Комарно" (Львовская область) "Укртрансгаза" успешно завершен комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки. Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте, планируется до конца октября", – говорится в сообщении на сайте ведомства вечером в среду.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что КС "Комарно" задействована в транспортировке газа через границу Украины - Польша. Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность модернизированной участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

Теги: #польша #газопровод #украина
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