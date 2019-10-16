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22:39 16.10.2019

Трамп отрицает, что давал согласие на операцию Турции на севере Сирии

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Трамп отрицает, что давал согласие на операцию Турции на севере Сирии

Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, будто бы он открыл путь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану к операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

"Я не давал ему "зеленый свет". (Предпринял - ИФ) совершенно противоположное "зеленому свету", - сказал Трамп журналистам.

"Решение президента Эрдогана не удивило меня, потому что он хотел давно сделать это. Он долгое время стягивал войска на границу с Сирией", - пояснил президент.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Теги: #разрешение #сша #операция #турция
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