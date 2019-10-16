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20:51 16.10.2019

Трамп не имеет возражений против того, чтобы Россия помогала курдам

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Трамп не имеет возражений против того, чтобы Россия помогала курдам

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видит проблемы в том, если Россия поможет сирийским курдам.

"Честно говоря, если Россия собирается помочь с защитой курдов, то это хорошая, а не плохая вещь", - сказал президент на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

В то же время он заявил, что понимает стремление Дамаска не допустить Турцию на сирийскую территорию.

"Но при чем здесь США?" - отметил президент.

Теги: #сша #россия #курды #трамп
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