Трамп не имеет возражений против того, чтобы Россия помогала курдам

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видит проблемы в том, если Россия поможет сирийским курдам.

"Честно говоря, если Россия собирается помочь с защитой курдов, то это хорошая, а не плохая вещь", - сказал президент на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

В то же время он заявил, что понимает стремление Дамаска не допустить Турцию на сирийскую территорию.

"Но при чем здесь США?" - отметил президент.