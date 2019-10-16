События

20:48 16.10.2019

Во Львовской области пенсионерка сдала в полицию гранаты, взрывчатку и патроны

1 мин читать
Во Львовской области пенсионерка сдала в полицию гранаты, взрывчатку и патроны

Во Львовской области 64-летняя жительница Львовской области сдала в полицию арсенал оружия, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным отдела коммуникации, специалисты, прибывшие по месту жительства женщины, обнаружили три гранаты Ф-1, две тротиловые шашки весом 600 граммов, около 300 граммов пластита, а также патроны, запалы к гранатам, порох и сигнальную ракету.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу, полиция выясняет их происхождение.

По данным полиции, во время месячника добровольной сдачи оружия во Львовской области сдали 123 единицы оружия, в том числе 70 единиц гладкоствольного и 11 единиц нарезного охотничьего оружия.

Теги: #оружие #пенсионерка #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:41 16.10.2019
Во Львовской области спасатели дважды ликвидировали пожары в автомобилях, пострадавших нет

Во Львовской области спасатели дважды ликвидировали пожары в автомобилях, пострадавших нет

02:37 16.10.2019
Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

09:35 11.10.2019
На пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

09:22 11.10.2019
На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

15:13 09.10.2019
Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве ознакомился с продукцией украинского ОПК

Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве ознакомился с продукцией украинского ОПК

11:47 07.10.2019
Нацгвардейцы задержали близ Мариуполя мужчину с тремя "рожками" от АК-74 и пистолетом для отстрела холостых и сигнальных патронов

Нацгвардейцы задержали близ Мариуполя мужчину с тремя "рожками" от АК-74 и пистолетом для отстрела холостых и сигнальных патронов

15:46 04.10.2019
Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

13:25 04.10.2019
Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

10:13 04.10.2019
В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

09:35 04.10.2019
В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, 3 пострадали, информации о 2 нет

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, 3 пострадали, информации о 2 нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Обсуждение соглашения по Brexit продолжится в четверг утром - ТВ

Трамп не имеет возражений против того, чтобы Россия помогала курдам

В Закарпатской области при попытке разобрать взрывоопасный предмет травмировались трое детей

Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

В Каталонию направляют 200 спецназовцев в подкрепление полиции и нацгвардии – газета

В Луганской области в результате пожара на заправке пострадал один человек

Зеленский призвал украинскую диаспору в Латвии к единству

ВАКС в четверг рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА