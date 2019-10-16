События

20:28 16.10.2019

В Закарпатской области при попытке разобрать взрывоопасный предмет травмировались трое детей

1 мин читать
В Закарпатской области при попытке разобрать взрывоопасный предмет травмировались трое детей

В г.Хуст Закарпатской области трое детей пытались разобрать взрывоопасный предмет, в результате чего пострадали от взрыва, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Учитывая событие, которое произошло 15 октября в г.Хуст, где при попытке осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет, от взрыва травмировались трое детей 2010, 2008 и 2012 года рождения, спасатели Закарпатской области напоминают землякам о том, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что внешне опасные предметы напоминают бесформенные куски металла, однако могут оказаться в дальнейшем артиллерийским снарядом, противопехотной или минометной миной, гранатой и тому подобное.

Теги: #дети #взрыв #закарпатье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 07.10.2019
Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе приговорена к 11 годам тюрьмы

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе приговорена к 11 годам тюрьмы

10:18 07.10.2019
Водолазов-контрабандистов задержали пограничники на Закарпатье

Водолазов-контрабандистов задержали пограничники на Закарпатье

09:21 06.10.2019
"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

18:28 05.10.2019
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

09:45 04.10.2019
Под окном одного из советников главы Херсонской обладминистрации ночью прогремел взрыв

Под окном одного из советников главы Херсонской обладминистрации ночью прогремел взрыв

11:08 02.10.2019
Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

13:41 01.10.2019
Ратификация Гаагской Конвенции о защите прав детей - один из приоритетов министерства - Минсоцполитики

Ратификация Гаагской Конвенции о защите прав детей - один из приоритетов министерства - Минсоцполитики

16:10 30.09.2019
Кабмин рассчитывает уменьшить количество детей в интернатах до 0,7% от общего детского населения до 2024г

Кабмин рассчитывает уменьшить количество детей в интернатах до 0,7% от общего детского населения до 2024г

08:50 29.09.2019
В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

19:13 28.09.2019
Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Обсуждение соглашения по Brexit продолжится в четверг утром - ТВ

Трамп не имеет возражений против того, чтобы Россия помогала курдам

Во Львовской области пенсионерка сдала в полицию гранаты, взрывчатку и патроны

Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

В Каталонию направляют 200 спецназовцев в подкрепление полиции и нацгвардии – газета

В Луганской области в результате пожара на заправке пострадал один человек

Зеленский призвал украинскую диаспору в Латвии к единству

ВАКС в четверг рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА