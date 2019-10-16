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20:21 16.10.2019

Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

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Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Европейская комиссия (ЕК) под руководством избранного председателя Урсулы фон дер Ляйен сможет приступить к работе не 1 ноября, как объявлялось, а 1 декабря, заявил официальный представитель Европарламента (ЕП) Жауме Дук.

"Председатель ЕП и лидеры политических фракций подвели итоги слушаний (кандидатов в члены ЕК - ИФ) за 2019 год. Демократический и прозрачный процесс", - написал пресс-секретарь в своем Twitter вечером в среду.

"Парламент, желающий проголосовать вовремя, чтобы позволить новой (Европейской - ИФ) комиссии начать свою работу 1 декабря, просит о скорейшем выдвижении трех новых членов комиссии", - сообщил Дук после состоявшейся в Брюсселе конференции председателей ЕП и политических фракций.

Ранее в среду бельгийская газета "Суар" написала, что Европейский парламент примет решение о переносе начала работы Европейской комиссии фон дер Ляйен.

"Это означает официальное продление работы команды Юнкера", - говорилось в публикации.

Конференция председателей утверждала повестку дня пленарной сессии ЕП в Страсбурге, которая будет заседать 21-24 октября. В повестку не вошло утверждение новой Европейской комиссии 23 октября, как это было предусмотрено уже давно. Решено заслушать этот вопрос на ноябрьской сессии.

Следовательно, Еврокомиссия Юнкера продолжит работу после 1 ноября в качестве исполнительного органа ЕС "по текущим делам".

Новая Еврокомиссия не может быть утверждена на ближайшей сессии из-за проблем с кандидатурами в члены ЕК от Венгрии, Румынии и Франции, первые предложения которых по еврокомиссарам были отклонены профильными комитетами ЕП.

Теги: #комиссия #ес #сроки #утверждение
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