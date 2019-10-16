События

19:40 16.10.2019

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

1 мин читать
Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, Пески, Новомихайловка.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 4 обстрела по нашим позициям: близи населенных пунктов Золотое, Зайцево, Луганское, Новозвановка.

"В течение суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 16.10.2019
Кабмин отложил до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабмин отложил до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

14:13 16.10.2019
Латвия поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе и реформировать судебную систему, видит угрозу в "Северном потоке-2"

Латвия поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе и реформировать судебную систему, видит угрозу в "Северном потоке-2"

13:03 16.10.2019
Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

13:02 16.10.2019
Боевики с полуночи 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Боевики с полуночи 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

12:43 16.10.2019
Безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Яременко

Безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Яременко

07:32 16.10.2019
За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

19:30 15.10.2019
Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

19:05 15.10.2019
Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

19:00 15.10.2019
Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

18:57 15.10.2019
НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

В Каталонию направляют 200 спецназовцев в подкрепление полиции и нацгвардии – газета

В Луганской области в результате пожара на заправке пострадал один человек

Зеленский призвал украинскую диаспору в Латвии к единству

ВАКС в четверг рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

Киберполиция и ТППУ будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Глава киберполиции: основной фактор уязвимости киберзащиты – человеческий

СБУ задержала боевика батальона "Заря" на линии разграничения сторон на Донетчине

СБУ блокировала попытки вербовки "МГБ Л/ДНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА