В Луганской области в результате пожара на заправке пострадал один человек

В с. Шапаровка Белокуракинского района на заправочной станции произошел пожар, один человек пострадал, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает сайт ГСЧС, 16 октября в 14:45. в службу спасения поступило сообщение о пожаре на заправочной станции в с.Шапаровка Белокуракинского района.

Спасатели установили, что на территории заправочной станции одной из агрофирм во время сливо-наливных работ произошло возгорание дизельного топлива.

"По предварительной информации в результате пожара пострадал водитель бензовоза", - сказано в сообщении.

В 16:27 пожар локализован, а в 16:34 - полностью ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 23 спастеля и 8 единиц пожарной техники.