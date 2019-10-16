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19:02 16.10.2019

Зеленский призвал украинскую диаспору в Латвии к единству

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Зеленский призвал украинскую диаспору в Латвии к единству

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Латвию пообщался с украинской диаспорой и подчеркнул важность ее роли в поддержании Украинского государства.

"Вы являетесь маленькой Украиной в Латвии, поэтому вы не должны быть разрозненными. Как и мы в Украине, вы должны быть объединенными и помнить, что от каждого из вас зависит, когда будет мир, когда мы вернем наши территории, всех наших граждан и обязательно победим в этой войне", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в среду вечером.

Президент отметил, что украинская диаспора является "нашими голубями мира", которые доносят всему миру правду о событиях в Украине.

"Это действительно наши большие дипломаты - кроме послов, посольств, народные дипломаты Украины", - сказал глава государства.

После того, как ученики Рижской Украинской школы исполнили гимн Украины, Зеленский сказал: "Это очень приятно, что в центре Риги звучит наш гимн".

Президент призвал представителей диаспоры не забывать дни памяти украинских воинов, погибших за независимость Украинского государства.

Также он поблагодарил мэрию Риги за создание Украинского сада в городе.

Помимо этого Зеленский и президент Латвии Егилс Левитс возложили цветы к Монументу Свободы, который расположен в центре Риги. Монумент символизирует единство, государственность Латвии и посвящен погибшим за независимость страны.

Кроме того, президент Украины вместе с супругой Еленой возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко и посетили Музей оккупации Латвии.

Теги: #латвия #диаспора #зеленский
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