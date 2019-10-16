Киберполиция и ТППУ будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Меморандум о сотрудничестве подписали департамент Киберполиции Национальной полиции Украины и Торгово-промышленная палата Украины в ходе Второго международного форума "Кибербезопасность. Защити свой бизнес".

Как отметил начальник департамента Киберполиции Сергей Демедюк, подписание меморандума дает возможность обеим сторонам большие возможности для сотрудничества и значительно расширяет возможности Киберполиции в борьбе с киберугрозами.

"Государственно-частное партнерство является тем локомотивом, который может значительно улучшить ситуацию с защищенностью нашей страны в сфере кибербезопасности. Именно поэтому мы продолжаем наращивать наши связи с частным сектором", - подчеркнул Демедюк.

Как сообщалось, глава Киберполиции считает, что государственные и банковские системы хранения информации в Украине являются полностью программно-защищенными.