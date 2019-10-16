СБУ задержала боевика батальона "Заря" на линии разграничения сторон на Донетчине

В Донецкой области на линии разграничения украинские правоохранители задержали бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Заря", который планировал вернуться во временно оккупированный Донецк, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова вступил в батальон "Заря" в августе 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

"Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях в луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты", - рассказали в СБУ.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации) и злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.