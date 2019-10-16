В Киеве 15 октября побит очередной температурный рекорд

В Киеве 15 октября был побит третий за период нынешнего "бабьего лета" температурный рекорд, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как сообщается на сайте обсерватории в среду, согласно наблюдениям метеостанции, после полудня 15 октября столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +24,1°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного 134 года назад (в 1885 году).

"Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа", - отметили в обсерватории.