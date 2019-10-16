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16:53 16.10.2019

СБУ блокировала попытки вербовки "МГБ Л/ДНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях

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СБУ блокировала попытки вербовки "МГБ Л/ДНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередные попытки вербовки представителями так называемого министерства государственной безопасности "Л/ДНР" осужденных граждан Украины, которых передают для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях.

"Контрразведчики Службы безопасности фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых "МГБ Л/ДНР" граждан Украины, которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Правоохранители установили, псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их подписать письменное согласие на сотрудничество.

"Они должны были выполнять задания в ущерб государственные безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения. При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания", - сказано в сообщении.

Так, среди заключенных, которые в 2019 году были переданы на контролируемую Украиной территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

Отмечается, что по показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ТОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики, ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

"По каждому выявленному факту осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Теги: #сбу #ордло #вербовка
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