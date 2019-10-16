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12:57 16.10.2019

СБУ обнаружила в Луганской области два тайника боевиков с гранатометом, тротиловой шашкой, гранатами и сотнями патронов

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СБУ обнаружила в Луганской области два тайника боевиков с гранатометом, тротиловой шашкой, гранатами и сотнями патронов

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области два тайника с оружием, которые оставили боевики так называемой "ЛНР", сообщается на странице спецслужбы в соцсети Facebook.

Из подземного хранилища на территории недостроенного санатория в с.Запорожское Старобельского района правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 грамм, подрывник, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова. Сообщается, что этот арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к составу незаконных вооруженных группировок и принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Второй тайник обнаружили в с.Райгородка Новоайдарского района. По информации спецслужб, это хранилище также соорудил участник одной из группировок "ЛНР". Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и около 400 патронов калибра 7.62 мм.

Оба боевика незаконных вооруженных формирований пребывают в розыске, на них открыты уголовные производства по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

Работы по выявлению оружия проводились в сотрудничестве с полицией и саперами оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных Сил Украины.

Теги: #сбу #тайник
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