Заключенный в РФ украинец Шумков объявил голодовку, Денисова просит российскую коллегу предпринять меры

Незаконно осужденный в Российской Федерации гражданин Украины Александр Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой: незамедлительно предпринять соответствующие меры с целью возобновления нарушенных прав гражданина Украины Александра Шумкова, а именно – дать ответ на его многочисленные обращения и прекратить психологическое давление сотрудниками колонии", - написала Денисова в Facebook в среду.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима.