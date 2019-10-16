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13:02 16.10.2019

Боевики с полуночи 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики с полуночи 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Текущие сутки на линии боевого столкновения уже отметились активным нарушением Минских соглашений со стороны российско-оккупационных войск. Всего сегодня, 16 октября, противник уже осуществил 9 обстрелов, из них 5 раз – из минометов разных калибров", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В частности, по данным Минобороны, возле Золотого-4 противник вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации с начала текущих суток боевых потерь среди защитников Украины вследствие вражеских обстрелов нет", - подчеркнули в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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