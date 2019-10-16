Пятерых болгарских фанатов арестовали за расизм на матче Болгария - Англия

Арестованы пять болгарских болельщиков, которые оскорбляли темнокожих игроков и демонстрировали нацистское приветствие во время матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года Болгария - Англия в Софии 14 октября, сообщило Болгарское национальное радио.

"Накануне вечером болгарская полиция провела спецоперацию с целью найти фанатов, которые демонстрировали расистские жесты во время матча Болгария - Англия в Софии. На данный момент обнаружены и арестованы пять человек. Операция продолжается", - говорится в сообщении.

Матч закончился поражением болгарской команды 0:6. По ходу встречи местные фанаты оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии, а также демонстрировали нацистское приветствие. Арбитр дважды останавливал матч, а главный тренер англичан Гарет Саутгейт был готов увести команду с поля, однако игра все же была доведена до конца.

Во вторник стало известно, что из-за расистского инцидента свой пост оставил президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов. Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза. Международная федерация футбола также ждет итогов расследования, а президент FIFA Джанни Инфантино выступил с инициативой пожизненно отстранять от футбола болельщиков за расизм.