Киевские правоохранители пресекли контрабанду сильнодействующих веществ в Польшу

Правоохранители разоблачили уроженца Черниговской области при попытке контрабандного перемещения через таможенную границу Украины сильнодействующих веществ.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, задержанный пытался перевезти на рейсовом автобусе через таможенный пост "Ягодин" Волынской области на территорию Польши более 1800 таблеток сильнодействующих лекарственных средств с целью сбыта.

"Медпрепараты были спрятаны в личных вещах злоумышленника и в коробках из-под конфет", – рассказали в прокуратуре.

Результаты экспертных исследований подтвердили причастность мужчины к попытке контрабанды лекарственных средств.

По информации пресс-службы, он уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.321 (законченное покушение на контрабанду сильнодействующих веществ), ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта сильнодействующих лекарственных средств, без специального на то разрешения, если предметом таких действий были сильнодействующие лекарственные средства в крупных размерах) УК Украины. Злоумышленнику грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Проверяется причастность других лиц к совершению указанных преступлений.