Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на территории пивзавода в Харькове

В Харькове в ночь на среду на территории пивзавода "Новая Бавария" произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 00:38. К месту происшествия были направлены 4 подразделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и одна автолестница, а также два отделения курсантов учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины на двух пожарно-спасательных автомобилях.

"По результатам проведения разведки стало известно, что возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором стоял грузовик марки КамАЗ, а также хранилось около 3 т семян кукурузы и оборудования. К тому времени ангар и грузовик уже были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составила около 400 кв.м", - говорится в сообщении.

На ликвидацию пожара подали 5 пожарных стволов.

В 01:35 пожар был локализован, а в 4:29 ликвидирован полностью.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.