Сотрудники британской почты намерены провести забастовку

Сотрудники британской почтовой службы Royal Mail Plc выступили за проведение забастовки, которая может затронуть праздничный период конца года.

Порядка 97% членов Союза работников связи (CWU) поддержали забастовку, говорится в сообщении профсоюза.

Детали плана, в том числе сроки проведения забастовки, будут определены в следующие несколько недель, заявил глава CWU Дэйв Уорд.

Профсоюз, в который входят 110 тыс. сотрудников, добивается от руководства компании сокращения рабочей недели, пересмотра схемы начисления пенсий, а также подтверждения сохранности рабочих мест.

Тот факт, что забастовка может растянуться на период, включающий "Черную пятницу" и Рождество, дает профсоюзу дополнительные рычаги воздействия на руководство компании, отмечают эксперты.

Акции Royal Mail подорожали на 1,7% по итогам торгов в Лондоне во вторник. С начала этого года их стоимость упала на 20,5%.

Парламент Великобритании учредил почтовую службу в приближенном к современному пониманию около 360 лет назад, однако Royal Mail прослеживает свою историю с 1516 года.

Компания была приватизирована в октябре 2013 года. Государство заработало от этой приватизации, крупнейшей с 1990-х годов, 1,98 млрд фунтов стерлингов.

Штат Royal Mail насчитывает порядка 130 тыс. сотрудников, что делает компанию одним из главных работодателей страны. Компания осуществляет доставку как корреспонденции, так и посылок, однако в последние годы именно на долю посылок приходится основная часть бизнеса.