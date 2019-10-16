Во Львовской области спасатели дважды ликвидировали пожары в автомобилях, пострадавших нет

Во Львовской области в ночь на 16 октября спасатели дважды ликвидировали пожары в автомобилях, никто не пострадал.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 16 октября в 2:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Дж. Леннона, 1 Пожар возник в легковом автомобиле "SEAT Altea". По прибытию спасателей автомобиль был охвачен огнем. Возгорание локализовали в 02:51, а в 02:54 полностью ликвидировали. Вследствие пожара автомобиль полностью уничтожен.

Кроме того, в 03:35 к спасателям сообщили о пожаре в г.Самбор на ул. Черновола, 17 в автомобиле "Mercedes C 350". Спасатели локализовали пожар в 03:50 и ликвидировали в 3:59. Огонь уничтожил салон автомобиля, повредил моторный отсек.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.