За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погибли два украинских военнослужащих, четверо получили ранения и один – боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один военный - боевое травмирование", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды неподалеку Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, три раза у Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов, возле Опытно - из миномета калибра 82 мм, два раза неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов. В частности, вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, два раза неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - добавили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы дважды неподалеку Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано.