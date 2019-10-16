События

07:32 16.10.2019

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

2 мин читать
За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погибли два украинских военнослужащих, четверо получили ранения и один – боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один военный - боевое травмирование", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды неподалеку Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, три раза у Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов, возле Опытно - из миномета калибра 82 мм, два раза неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов. В частности, вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, два раза неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - добавили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы дважды неподалеку Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:08 16.10.2019
В Киеве и большинстве областей Украины 16 октября ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве и большинстве областей Украины 16 октября ожидается туман, видимость 200-500 м

06:30 16.10.2019
В столичном парке "Отрадный" обустроят детский парк развлечений

В столичном парке "Отрадный" обустроят детский парк развлечений

04:37 16.10.2019
Житель Киева подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах

Житель Киева подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах

02:37 16.10.2019
Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

00:36 16.10.2019
Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

23:04 15.10.2019
Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

22:32 15.10.2019
В Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты

В Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты

22:06 15.10.2019
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

21:55 15.10.2019
Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

19:30 15.10.2019
Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

Спецпредствитель ОБСЕ сетует на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп объявил о поездке в среду Пенса и Помпео в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Майк Пенс в самое ближайшее время отправится в Турцию

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления акции протеста пожарных

Полиция ищет анонима, "заминировавшего" школы, гимназии и лицей в Харькове

В Турции в ходе контртеррористических операций арестованы 146 террористов ИГ

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА