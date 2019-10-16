В столичном парке "Отрадный" обустроят детский парк развлечений

В парке "Отрадный" в Соломенском районе Киева планируют за счет инвесторов обустроить детский парк развлечений, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Предлагается обустроить детский парк развлечений и аттракционы для отдыха, проведения образовательных мероприятий для детей и взрослых, которые продлятся целый год под открытым небом. Также запланировано проведение встреч с экспертами в сфере экологии, реализация программы "зеленого" образования в формате полноценного курса для лиц любого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект не предусматривает капитального строительства, поэтому зеленые насаждения парка будут сохранены. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Соломенского района определено заказчиком реализации проекта, а КП "Киевское инвестиционное агентство" - заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса.

"Киевское инвестиционное агентство" должно разработать ориентировочные технико-экономические показатели и возможные передпроектные предложения, согласовать в установленном порядке ориентировочные технико-экономические показатели и предоставить их в Департамент экономики и инвестиций", - сказано в сообщении.