Житель Киева подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах

Киевская городская прокуратура №7 сообщила 22-летнему жителю Киева о подозрении в мошенничестве с целью завладения чужими средствами в особо крупных размерах.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемый разместил на сайте miniaylo.finance.ua объявление про покупку иностранной валюты.

Пострадавший, которому мошенник предложил обменять $15 тыс. на гривны, заметил, что переданные деньги ненастоящие. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В результате обысков правоохранители изъяли около семи миллионов фальшивых гривен по месту жительства подозреваемого. Также они нашли аппаратуру для печати фальшивых купюр.

Мошеннику объявили подозрение по ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины (покушение на мошенничество).

Следственные действия ведутся, правоохранительные службы проверяют наличие сообщников и похожие эпизоды в разных районах столицы.