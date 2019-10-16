События

04:37 16.10.2019

Житель Киева подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах

1 мин читать

Киевская городская прокуратура №7 сообщила 22-летнему жителю Киева о подозрении в мошенничестве с целью завладения чужими средствами в особо крупных размерах.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемый разместил на сайте miniaylo.finance.ua объявление про покупку иностранной валюты.

Пострадавший, которому мошенник предложил обменять $15 тыс. на гривны, заметил, что переданные деньги ненастоящие. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В результате обысков правоохранители изъяли около семи миллионов фальшивых гривен по месту жительства подозреваемого. Также они нашли аппаратуру для печати фальшивых купюр.

Мошеннику объявили подозрение по ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины (покушение на мошенничество).

Следственные действия ведутся, правоохранительные службы проверяют наличие сообщников и похожие эпизоды в разных районах столицы.

Теги: #киев #украина #мошенник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:37 16.10.2019
Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

00:36 16.10.2019
Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

23:04 15.10.2019
Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

22:32 15.10.2019
В Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты

В Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты

22:06 15.10.2019
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

21:55 15.10.2019
Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

19:30 15.10.2019
Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

17:24 15.10.2019
КС открыл производство по представлению нардепов о толковании Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве - Кличко

КС открыл производство по представлению нардепов о толковании Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве - Кличко

16:12 15.10.2019
Экс-нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко в вопросах предотвращения и выявления коррупции в Киеве

Экс-нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко в вопросах предотвращения и выявления коррупции в Киеве

10:10 15.10.2019
В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью

В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

Спецпредствитель ОБСЕ сетует на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп объявил о поездке в среду Пенса и Помпео в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Майк Пенс в самое ближайшее время отправится в Турцию

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления акции протеста пожарных

Полиция ищет анонима, "заминировавшего" школы, гимназии и лицей в Харькове

В Турции в ходе контртеррористических операций арестованы 146 террористов ИГ

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА